В Киеве ограничат движение на Северном мосту из-за ремонтных работ: как проехать

В Киеве, на Северном мосту через реку Днепр, частично будет ограничено движение транспорта. С 21 июня по 10 августа там будут проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Киевавтодора ".

"В связи с необходимостью выполнения работ по текущему ремонту, на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра", - информируют в "Киевавтодоре".

Отмечается, что ограничения будут действовать в период с 12:00 21 июня до 00:00 10 августа.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.

Фото: карта ограничения движения по Северному мосту в Киеве в период с 21 июня по 10 августа (kyivavtodor.kyivcity.gov.ua)