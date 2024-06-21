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В Киеве ограничат движение на Северном мосту из-за ремонтных работ: как проехать

Украина, Пятница 21 июня 2024 09:45
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В Киеве ограничат движение на Северном мосту из-за ремонтных работ: как проехать Фото: ограничение движения по Северному мосту в Киеве с 21 июня по 10 августа (ru.wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве, на Северном мосту через реку Днепр, частично будет ограничено движение транспорта. С 21 июня по 10 августа там будут проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"В связи с необходимостью выполнения работ по текущему ремонту, на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра", - информируют в "Киевавтодоре".

Отмечается, что ограничения будут действовать в период с 12:00 21 июня до 00:00 10 августа.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на Северном мосту из-за ремонтных работ: как проехатьФото: карта ограничения движения по Северному мосту в Киеве в период с 21 июня по 10 августа (kyivavtodor.kyivcity.gov.ua)

Смена транспортного движения в Киеве

Напомним, вечером среды, 19 июня, в Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода.

Из-за этого было изменено движение общественного транспорта.

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Киев Северный мост Мост
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