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У Києві обмежать рух біля станції метро "Берестейська" на п'ять днів

Київ, П'ятниця 01 вересня 2023 18:02
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У Києві обмежать рух біля станції метро "Берестейська" на п'ять днів Ілюстративне фото: у Києві обмежать рух біля станції метро "Берестейська" на п'ять днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві частково обмежать рух на проспекті Берестейському з 1 по 5 вересня. Біля станції метро буде проводитися ремонт шляхопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Обмеження руху триватиме:

у напрямку на виїзд з Києва - з 21:00 1 вересня до 05:00 2 вересня та з 21:00 2 вересня до 05:00 3 вересня;

у напрямку центру міста - з 21:00 3 вересня до 05:00 4 вересня та з 21:00 4 вересня до 05:00 5 вересня.

Обмеження руху у Києві

Нагадаємо, у столиці все ще обмежено рух на мосту через річку Десенка через новий етап ремонту. Комунальники попереджали про обмеження руху з 27 червня до 15 вересня.

Також зазначимо, що через спеку у столиці часто вводять обмеження на рух великовагового транспорту.

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Київ полиция Обмеження руху
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