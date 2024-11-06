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В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Среда 06 ноября 2024 10:24
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В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса В разных районах Киева обустроили 10 новых минискверов (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В разных районах Киева обустроили дополнительные зеленые зоны. В городе появилось 10 новых минискверов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Что такое минискверы и для чего их создают

В КГГА рассказали, что коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустроили новые зеленые зоны - минискверы - в каждом районе столицы.

В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Каждый район Киева получил небольшую зону отдыха (фото: kyivcity.gov.ua)

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный уточнил, что в рамках осеннего озеленения на этих локациях:

  • высадили более 250 деревьев, 12 300 кустов и почти 31 000 цветов
  • обустроили 6 500 метров квадратных газонов

"Минискверы - это небольшие уютные территории с удобными скамейками, пешеходными дорожками и декоративным озеленением. Для их обустройства выбрали локации с учетом потребностей киевлян", - отметил он.

В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Один из минискверов в столице (фото: kyivcity.gov.ua)

Чиновник добавил, что предпочтение отдавали местам вблизи густонаселенных жилых комплексов, офисных центров и учебных заведений.

"В некоторых минискверах предусмотрены детские или спортивные площадки, а также специальные зоны для выгула домашних питомцев", - подытожил Возный.

В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Выгульно-дрессировочная площадка для животных (фото: kyivcity.gov.ua)

Между тем, генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат объяснил, что минискверы не только создают комфортные места для отдыха жителей, но и способствуют улучшению экологического состояния города.

В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Еще одна локация для отдыха в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)

Где именно в Киеве обустроили новые минискверы

По словам Бахмата, для озеленения минискверов выбирали стойкие к городским условиям растения, декоративные злаки и многолетние цветы.

В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Некоторые из высаженных коммунальщиками цветов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Подчеркиваю, что все минискверы обустроены КП СЗН без привлечения дополнительных бюджетных средств", - добавил он.

Согласно данным КГГА, новые минискверы обустроили по следующим адресам:

  • Голосеевский район: проспект Голосеевский, 96
  • Дарницкий район: проспект Петра Григоренко, 36-38
  • Деснянский район: проспект Червоной Калины, 10
  • Днепровский район: улица Алматинская, 56-А
  • Оболонский район: площадь Тараса Шевченко
  • Печерский район: бульвар Николая Михновского, 32
  • Подольский район: улица Вышгородская, 45
  • Святошинский район: угол улицы Львовской и улицы Ивана Крамского
  • Соломенский район: угол проспекта Воздушных Сил и улицы Преображенской
  • Шевченковский район: улица Елены Телиги, 17

Напомним, ранее мы рассказывали, что маршрутки Киева добавили в популярный онлайн сервис. Теперь граждане могут, в частности, легко найти схемы движения такого транспорта и узнать стоимость проезда в нем.

Читайте также, почему киевляне просят увеличить количество мусорных баков в городе.

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