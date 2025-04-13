ua en ru
Нд, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Повітряних силах розповіли, як ППО відбила дронову атаку росіян

Україна, Неділя 13 квітня 2025 09:16
UA EN RU
У Повітряних силах розповіли, як ППО відбила дронову атаку росіян Фото: ППО збила 43 з 55 російських дронів під час атаки 13 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну 55 дронами в ніч на 13 квітня. Протиповітряна оборона збила більшість із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 квітня противник атакував 55 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - ідеться в повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни", - кажуть військові.

Також 12 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Обстріл РФ по Україні

Пізно ввечері, 12 квітня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Зокрема, в ніч на 13 квітня Росія атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників.

Зазначимо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, з початку квітня Росія повернулся до звичної тактики атак ударними дронами "Shahed". Крім того, окупанти почали застосовувати нову схему обстрілів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО Війна в Україні Обстріли Києва Дрони
NEWS
Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ