В Киеве на ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве и ряде областей объявили тревогу утром 13 апреля. Есть угроза применения баллистики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и КГГА.

Добавим, что кроме Киева тревога из-за угрозы баллистики объявлена в большинстве регионов Украины, кроме:

В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении КГГА.

Атака РФ по Украине

Отметим, что в Украине уже несколько дней подряд объявляется тревога из-за угрозы баллистики - или днем, или утром.

Добавим, что начиная с вечера 12 апреля российские войск запустили по Украине больше полсотни дронов. Только на Киев захватчики запустили около 30 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 19 из них.

В общей сложности ПВО сбила 43 из 55 российских дронов. Их оккупанты запускали сразу с трех направлений. Интересно, что с Курска россияне запускают по Украине как дроны, так и баллистику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.