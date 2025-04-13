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В Киеве на ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Украина, Воскресенье 13 апреля 2025 10:21
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В Киеве на ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу 13 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и ряде областей объявили тревогу утром 13 апреля. Есть угроза применения баллистики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и КГГА.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении КГГА.

В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.

Добавим, что кроме Киева тревога из-за угрозы баллистики объявлена в большинстве регионов Украины, кроме:

  • Харьковской, Житомирской, Хмельницкой;
  • Николаевской, Херсонской, Одесской;
  • всех западных областей.

В Киеве на ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причинаВоздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей 13 апреля (t.me/alarmukraine)

Атака РФ по Украине

Отметим, что в Украине уже несколько дней подряд объявляется тревога из-за угрозы баллистики - или днем, или утром.

Добавим, что начиная с вечера 12 апреля российские войск запустили по Украине больше полсотни дронов. Только на Киев захватчики запустили около 30 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 19 из них.

В общей сложности ПВО сбила 43 из 55 российских дронов. Их оккупанты запускали сразу с трех направлений. Интересно, что с Курска россияне запускают по Украине как дроны, так и баллистику.

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