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У Києві недостатньо електроенергії: до жителів столиці звернулися з важливим проханням

Ілюстративне фото: киян закликали заощаджувати світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в четвер, 10 липня, вдень зафіксували брак електроенергії. Мешканців столиці просять не вмикати потужні електроприлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в додатку "Київ Цифровий".

"Електроенергії недостатньо, але відключення поки не діють. Щоб допомогти енергосистемі, приборкайте домашніх пожирачів електроенергії", - йдеться в повідомленні від "Укренерго".

Зокрема, киян закликали не вмикати зайві електроприлади, оскільки так можна підтримати енергосистему й отримати "приємніші" рахунки за комуналку.

Також жителям столиці нагадали корисні правила для економії:

  • виймати з розеток усі прилади, якими не користуєтеся просто зараз;
  • користуватися енергоємними приладами по черзі, щоб уникнути надмірного навантаження;
  • вимикати світло одразу, коли виходите з кімнати. Якщо замінити всі лампи на LED, споживання електроенергії зменшиться в 10 разів.

Українців просять економити світло

Нагадаємо, тільки вчора, 9 липня, "Укренерго" попереджало, що в Україні зростає споживання електроенергії. Причиною стала спекотна погода по всій території країни.

На цьому тлі українців з 16 до 22 просили обмежити використання потужної техніки.

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КиївУкренергоЕлектроенергіяВимкнення світла