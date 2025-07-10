У Києві недостатньо електроенергії: до жителів столиці звернулися з важливим проханням

У Києві в четвер, 10 липня, вдень зафіксували брак електроенергії. Мешканців столиці просять не вмикати потужні електроприлади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в додатку "Київ Цифровий".
"Електроенергії недостатньо, але відключення поки не діють. Щоб допомогти енергосистемі, приборкайте домашніх пожирачів електроенергії", - йдеться в повідомленні від "Укренерго".
Зокрема, киян закликали не вмикати зайві електроприлади, оскільки так можна підтримати енергосистему й отримати "приємніші" рахунки за комуналку.
Також жителям столиці нагадали корисні правила для економії:
Нагадаємо, тільки вчора, 9 липня, "Укренерго" попереджало, що в Україні зростає споживання електроенергії. Причиною стала спекотна погода по всій території країни.
На цьому тлі українців з 16 до 22 просили обмежити використання потужної техніки.
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