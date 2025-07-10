В Киеве недостаточно электроэнергии: к жителям столицы обратились с важной просьбой

"Электроэнергии недостаточно, но отключения пока не действуют. Чтобы помочь энергосистеме, укротите домашних пожирателей электроэнергии", - сказано в уведомлении от "Укрэнерго".

В частности, киевлян призвали не включать лишние электроприборы, поскольку так можно поддержать энергосистему и получить "более приятные" счета за коммуналку.

Также жителям столицы напомнили полезные правила для экономии: