В Киеве недостаточно электроэнергии: к жителям столицы обратились с важной просьбой

В Киеве в четверг, 10 июля, днем зафиксировали нехватку электроэнергии. Жителей столицы просят не включать мощные электроприборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление в приложении "Київ Цифровий".
"Электроэнергии недостаточно, но отключения пока не действуют. Чтобы помочь энергосистеме, укротите домашних пожирателей электроэнергии", - сказано в уведомлении от "Укрэнерго".
В частности, киевлян призвали не включать лишние электроприборы, поскольку так можно поддержать энергосистему и получить "более приятные" счета за коммуналку.
Также жителям столицы напомнили полезные правила для экономии:
Напомним, только вчера, 9 июля, "Укрэнерго", предупреждало, что в Украине растет потребление электроэнергии. Причиной стала жаркая погода по всей территории страны.
На этом фоне украинцев с 16 до 22 просили ограничить использование мощной техники.
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