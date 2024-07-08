У Києві на наземних коліях метро після ракетної атаки було знайдено небезпечні предмети

Масштабні обстріли України 8 липня

Сьогодні вранці Росія завдала двох ракетних ударів по Києву. Під обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. Також постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Також після цього обстрілу повідомлялось, що у. Києві після ракетної атаки закривали наземну гілку метро на лівий берег.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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