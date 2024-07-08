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У Києві закрили наземну гілку метро на лівий берег для обстеження після ракетної атаки

Україна, Понеділок 08 липня 2024 14:30
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У Києві закрили наземну гілку метро на лівий берег для обстеження після ракетної атаки Фото: Метро в Києві на лівий берег закрили після ракетної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві після ракетної атаки закрили наземну гілку метро на лівий берег. Поїзди "червоної" лінії метро курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в прес-службі, обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі поінформують додатково.

Нагадаємо, російська армія завдала двох ракетних ударів по Києву 8 липня. Близько 9:40 Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок чого загинули двоє людей. Під завалами можуть бути люди. Також постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок ракетного удару близько 13:00 у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру, де загинуло четверо людей.

Усього 8 липня в Києві загинуло щонайменше 15 людей.

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