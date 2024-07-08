В Киеве на наземных путях метро после ракетной атаки были найдены опасные предметы

Масштабные обстрелы Украины 8 июля

Сегодня утром Россия нанесла два ракетных удара по Киеву. Под обстрел попала детская больница "Охматдет". Там идет разбор завалов, под ними могут быть люди. Также пострадали объекты инфраструктуры и жилые дома.

В результате повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Также после этого обстрела сообщалось, что в. Киеве после ракетной атакизакрывали наземную ветвь метро на левом берегу.

Подробно о последствиях обстрела – читайте в материале РБК-Украина.

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