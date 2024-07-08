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В Киеве на наземных путях метро после ракетной атаки были найдены опасные предметы

Иллюстративное фото: в Киеве на путях метро нашли опасные предметы после обстрела 8 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве после ракетной атаки были обнаружены опасные предметы на наземных путях метрополитена. Их изъяли, поезда курсируют в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Движение поездов "красной" линией восстановлено в обычном режиме. Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что было проведено обследование открытого участка "красной" линии метро. Там обнаружены и изъяты опасные для движения поездов предметы, которые появились на путях в результате ракетных обстрелов.

Столичная подземка работает в обычном режиме.

Масштабные обстрелы Украины 8 июля

Сегодня утром Россия нанесла два ракетных удара по Киеву. Под обстрел попала детская больница "Охматдет". Там идет разбор завалов, под ними могут быть люди. Также пострадали объекты инфраструктуры и жилые дома.

В результате повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Также после этого обстрела сообщалось, что в. Киеве после ракетной атакизакрывали наземную ветвь метро на левом берегу.

Подробно о последствиях обстрела – читайте в материале РБК-Украина.

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