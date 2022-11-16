В Киеве в ближайшие дни ожидается похолодание, предупредили о снеге и гололедице

Уже в ближайшие два дня в Киеве ожидается похолодание. Синоптики предупредили о снеге и гололедице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Ожидается, что первый снег в столице выпадет завтра. Также снегопад прогнозируют в пятницу. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица", - пишет КГГА.

Отмечается, что снегоуборочная техника уже начала круглосуточное дежурство, а дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедицей.

"Во избежание травматизма специалисты рекомендуют водителям и пешеходам следовать советам во время гололедицы. Также обращаем внимание, что в темное время суток быть особенно бдительными на дорогах: водителям - соблюдать ПДД, а пешеходам - носить фликеры", - отмечает КГГА.