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В Киеве в ближайшие дни ожидается похолодание, предупредили о снеге и гололедице

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Среда 16 ноября 2022 13:28
В Киеве в ближайшие дни ожидается похолодание, предупредили о снеге и гололедице Фото: в Киеве в ближайшие дни ожидается похолодание, предупредили о снеге и гололедице (Витай Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшие два дня в Киеве ожидается похолодание. Синоптики предупредили о снеге и гололедице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Ожидается, что первый снег в столице выпадет завтра. Также снегопад прогнозируют в пятницу. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица", - пишет КГГА.

Отмечается, что снегоуборочная техника уже начала круглосуточное дежурство, а дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедицей.

"Во избежание травматизма специалисты рекомендуют водителям и пешеходам следовать советам во время гололедицы. Также обращаем внимание, что в темное время суток быть особенно бдительными на дорогах: водителям - соблюдать ПДД, а пешеходам - носить фликеры", - отмечает КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ожидаются первые морозы и снег. Уже в четверг температура может опуститься до 6 градусов мороза.

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