В Києві найближчим часом заборонять заїзд вантажівок під час повітряної тривоги

З 22 травня в Києві заборонять заїзд великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
Відповідне рішення було ухвалено Радою оборони Києва.
Зазначається, що йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.
"Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві також ухвалили рішення щодо роботи транспорту під час тривоги. З 22 травня громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття.
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