В Києві найближчим часом заборонять заїзд вантажівок під час повітряної тривоги

З 22 травня в Києві заборонять заїзд великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

"Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві також ухвалили рішення щодо роботи транспорту під час тривоги. З 22 травня громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

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