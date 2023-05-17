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В Киеве в ближайшее время запретят заезд грузовиков во время воздушной тревоги

Фото: в Киеве в ближайшее время запретят заезд грузовиков во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 22 мая в Киеве запретят заезд крупногабаритного транспорта во время воздушной тревоги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Соответствующее решение было принято Советом обороны Киева.

Отмечается, что речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве также было принято решение о работе транспорта во время тревоги. С 22 мая общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

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Киев