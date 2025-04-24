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У Києві надають безоплатну медичну допомогу постраждалим внаслідок атаки: де і як отримати

Четвер 24 квітня 2025 19:39
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У Києві надають безоплатну медичну допомогу постраждалим внаслідок атаки: де і як отримати Фото: Медична допомога у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Минулої ночі Київ знову став жертвою ракетних обстрілів. Постраждалі можуть отримати безоплатну медичну допомогу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на медичну мережу "Добробут".

Медичний центр "Добробут" в Святошині, де вже усунули наслідки вибитого скла та пошкоджених вікон, готовий безкоштовно надати медичну допомогу всім, хто постраждав під час сьогоднішніх обстрілів. Впродовж 24-28 квітня потерпілі можуть звертатися на рецепцію за адресою: вул. Святошинська, 3Б.

За додатковою інформацією та консультацією можна звертатися до контакт-центру за телефонами:

  • 044-495-2-888;
  • 050-495-2-888;
  • 097-495-2-888.

Масований удар Росії по Україні 24 квітня

У ніч на 24 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів та різних типів ракет. Під ударами опинилися Київ, Харків, Павлоград, Запоріжжя та інші регіони. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, інфраструктуру, а також є жертви та постраждалі.

Загалом, по Україні було випущено 70 ракет та 145 дронів. Повітряна оборона ЗСУ знищила більшість ракет і дронів, зокрема 7 з 11 балістичних ракет. Основний удар прийшовся на Київ, де постраждали кілька районів, зокрема Святошинський, де зруйнована багатоповерхівка. Загалом у Києві загинуло 10 людей, ще 90 отримали поранення.

Харків також зазнав значних руйнувань: пошкоджено житлові будинки, підприємства та школи. У Павлограді було атаковано промислове підприємство та житлові будинки. За попередніми даними, в цих містах жертв не було.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, підкресливши тероризм з боку Росії і звернувся до партнерів про зміцнення ППО.

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