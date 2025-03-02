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В Києві можуть збоїти датчики з вимірювання якості повітря. В чому причина

Фото: в Києві можуть збоїти датчики з вимірювання якості повітря, в чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок 2 березня у Києві рівень забрудненості повітря низький. Хоча датчики вимірювання можуть показувати забруднення, але цьому є цікаве пояснення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, у столиці подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 96%.

"За таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил", - пояснюють спеціалісти.

Тому це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники. 

Яка ситуація з якістю повітря у Києві

Загалом, як підкреслюють спеціалісти,у Києві станом на ранок 2 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон - у нормі, перевищень забруднювальних речовин не зафіксовано

Погіршення стану повітря в Україні

Останнім часом у Києві та інших містах України фіксують суттєвий рівень забруднення повітря.

Наприклад, у Києві фіксувалося погіршення якості повітря 26 лютого. Найгірша ситуація була на лівому березі столиці.

Як зазначають синоптики, це - "стандартна ситуація" за антициклонів. За такого варіанту домішки "накопичувалися", однак з огляду на синоптичну ситуацію "сильно не розсіювалися". Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Київ