В Києві можуть збоїти датчики з вимірювання якості повітря. В чому причина

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, у столиці подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 96%.

"За таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил", - пояснюють спеціалісти.

Тому це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники.

Яка ситуація з якістю повітря у Києві

Загалом, як підкреслюють спеціалісти,у Києві станом на ранок 2 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон - у нормі, перевищень забруднювальних речовин не зафіксовано