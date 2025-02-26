У Києві попередили про погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення
У Києві фіксується погіршення якості повітря. Найгірша ситуація - на лівому березі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як пояснює КМДА, причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин, тобто, пилу. Зокрема маловітряна погода, а також підвищення атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.
Фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря (asm.kyivcity.gov.ua)
У КМДА радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- використовувати очищувач повітря у разі його наявності.
Чому забруднення накопичується у повітрі взимку
Як пояснили в Укргідрометцентру, краплі туману захоплюють і утримують дрібні тверді та рідкі частинки, зокрема PM2.5, які утворюються під час згоряння палива. Взимку, коли температура низька, а вологість висока, туман накопичує більше шкідливих речовин, ніж у теплі сезони.
Явище температурної інверсії, коли холодне повітря біля поверхні не може піднятися вгору, сприяє скупченню забрудників у нижніх шарах атмосфери.
За умов антициклону слабкий вітер не розсіює забруднюючі речовини, що призводить до їхнього накопичення.
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