У Києві попередили про погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення

У Києві фіксується погіршення якості повітря. Найгірша ситуація - на лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як пояснює КМДА, причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин, тобто, пилу. Зокрема маловітряна погода, а також підвищення атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря (asm.kyivcity.gov.ua)

У КМДА радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

використовувати очищувач повітря у разі його наявності.

Чому забруднення накопичується у повітрі взимку

Як пояснили в Укргідрометцентру, краплі туману захоплюють і утримують дрібні тверді та рідкі частинки, зокрема PM2.5, які утворюються під час згоряння палива. Взимку, коли температура низька, а вологість висока, туман накопичує більше шкідливих речовин, ніж у теплі сезони.

Явище температурної інверсії, коли холодне повітря біля поверхні не може піднятися вгору, сприяє скупченню забрудників у нижніх шарах атмосфери.

За умов антициклону слабкий вітер не розсіює забруднюючі речовини, що призводить до їхнього накопичення.