В Киеве могут сбоить датчики по измерению качества воздуха. В чем причина

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, в столице местами наблюдается туман, относительная влажность воздуха составляет 96%.

"При таких условиях некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман, как на пыль", - объясняют специалисты.

Поэтому это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.

Какая ситуация с качеством воздуха в Киеве

В целом, как подчеркивают специалисты, в Киеве по состоянию на утро 2 марта уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано