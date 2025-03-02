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В Киеве могут сбоить датчики по измерению качества воздуха. В чем причина

Фото: в Киеве могут сбоить датчики по измерению качества воздуха, в чем причина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На утро 2 марта в Киеве уровень загрязненности воздуха низкий. Хотя датчики измерения могут показывать загрязнение, но этому есть интересное объяснение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, в столице местами наблюдается туман, относительная влажность воздуха составляет 96%.

"При таких условиях некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман, как на пыль", - объясняют специалисты.

Поэтому это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.

Какая ситуация с качеством воздуха в Киеве

В целом, как подчеркивают специалисты, в Киеве по состоянию на утро 2 марта уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано

 

Ухудшение состояния воздуха в Украине

В последнее время в Киеве и других городах Украины фиксируют существенный уровень загрязнения воздуха.

Например, в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха 26 февраля. Наихудшая ситуация была на левом берегу столицы.

Как отмечают синоптики, это - "стандартная ситуация" при антициклонах. При таком варианте примеси накапливались", однако учитывая синоптическую ситуацию "сильно не рассеивались". Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Киев