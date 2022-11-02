UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві можуть вимикати світло поза графіком: в яких районах

Фото: в Києві можуть вимикати світло поза графіком (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У середу, 2 листопада, в деяких районах Києва можуть застосовуватись відключення електроенергії поза графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ДТЕК у Facebook.

У компанії зазначають, що через атаку росіян по критичній інфраструктурі, досі спостерігаються перевантаження електромереж у деяких районах Києва, а саме:

  • на Оболоні;
  • Виноградарі;
  • Мінському масиві;
  • Святошино;
  • Академмістечку;
  • Біличах;
  • Південній Борщагівці;
  • Подолі;
  • Куренівці.

"Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", - повідомляють у ДТЕК.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що не можна виключати відключення світла та опалення на два тижні, у разі подальших атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також в КМДА повідомили, що у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяКиїв