В Киеве могут выключать свет вне графика: в каких районах

В среду, 2 ноября, в некоторых районах Киева могут применяться отключения электроэнергии вне графика.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщение ДТЭК в Facebook .

В компании отмечают, что из-за атаки россиян по критической инфраструктуре до сих пор наблюдаются перегрузки электросетей в некоторых районах Киева, а именно:

на Оболони;

Виноградаре;

Минском массиве;

Святошино;

Академгородке;

Беличах;

Южной Борщаговке;

Подоле;

Куреневке.

"Поэтому возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", - сообщают в ДТЭК.