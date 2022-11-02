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У Києві можуть вимикати світло поза графіком: в яких районах

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Київ, Середа 02 листопада 2022 15:14
У Києві можуть вимикати світло поза графіком: в яких районах Фото: в Києві можуть вимикати світло поза графіком (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У середу, 2 листопада, в деяких районах Києва можуть застосовуватись відключення електроенергії поза графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ДТЕК у Facebook.

У компанії зазначають, що через атаку росіян по критичній інфраструктурі, досі спостерігаються перевантаження електромереж у деяких районах Києва, а саме:

  • на Оболоні;
  • Виноградарі;
  • Мінському масиві;
  • Святошино;
  • Академмістечку;
  • Біличах;
  • Південній Борщагівці;
  • Подолі;
  • Куренівці.

"Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", - повідомляють у ДТЕК.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що не можна виключати відключення світла та опалення на два тижні, у разі подальших атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також в КМДА повідомили, що у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

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Електроенергія Київ
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