У Києві можуть вимикати світло поза графіком: в яких районах

У середу, 2 листопада, в деяких районах Києва можуть застосовуватись відключення електроенергії поза графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення ДТЕК у Facebook .

У компанії зазначають, що через атаку росіян по критичній інфраструктурі, досі спостерігаються перевантаження електромереж у деяких районах Києва, а саме:

на Оболоні;

Виноградарі;

Мінському масиві;

Святошино;

Академмістечку;

Біличах;

Південній Борщагівці;

Подолі;

Куренівці.

"Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", - повідомляють у ДТЕК.