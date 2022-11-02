У Києві можуть вимикати світло поза графіком: в яких районах
У середу, 2 листопада, в деяких районах Києва можуть застосовуватись відключення електроенергії поза графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ДТЕК у Facebook.
У компанії зазначають, що через атаку росіян по критичній інфраструктурі, досі спостерігаються перевантаження електромереж у деяких районах Києва, а саме:
- на Оболоні;
- Виноградарі;
- Мінському масиві;
- Святошино;
- Академмістечку;
- Біличах;
- Південній Борщагівці;
- Подолі;
- Куренівці.
"Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", - повідомляють у ДТЕК.
Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що не можна виключати відключення світла та опалення на два тижні, у разі подальших атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Також в КМДА повідомили, що у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.