У Києві можуть дозволити рух зеленою гілкою метро під час тривоги, - джерела

"Таке рішення готується на рівні столичної влади та Ради оборони міста. Зазначається, що це рішення наразі пропрацьовується на рівні департаментів. Наступний крок - його затвердження на рівні Ради оборони міста", - повідомило джерело.

Що стосується так званої червоної лінії - це зробити складніше, з огляду на протяжність шляху над землею, кажуть джерела.

Рух транспорту у Києві

Нагадаємо, що Київ був єдиним містом України, де під час оголошення повітряної тривоги зупиняли рух громадського транспорту. Однак з 21 березня цього року громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, почав працювати за новими правилами.

Варто зауважити, що у Києві під час сигналу повітряної тривоги обмежується робота метрополітену. Зокрема, потяги припиняють рух по наземній частині транспорту.

Зазвичай червоною гілкою метро потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та навпаки. А ось по зеленій гілці - від станції "Видубичі" до станції "Сирець", та від станції "Славутич" до станції "Червоний Хутір".

Також у столиці відкрили рух Південним мостом із лівого на правий берег Дніпра, тоді як проїзд з правого на лівий поки що залишається обмеженим. Однак нещодавно стало відомо, що з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра буде обмежений під час оголошення повітряної тривоги.