У Києві частково відновили рух для автівок Південним мостом
У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий - залишається поки що закритим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
Південний міст
За словами Кличка, відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими.
Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки що й надалі закритий, але це не стосується:
- екстронних та аварійних служб;
- громадського транспорту;
- транспортних засобів військового призначення;
- транзитного вантажного транспорту.
Подільський мостовий перехід та Дарницький залізничний міст
"Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", - пише Кличко.
Міський голова додав, що без обмежень транспорт рухатиметься:
- Північним мостом;
- Мостом Метро;
- Мостом ім. Є. О. Патона;
- Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
- Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
- Південним мостом - з лівого на правий берег.
Коли обмежили рух Південним мостом
Окремо додамо, що рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року. Втім, це рішення не стосувалось спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту й автівок зі спеціальними перепустками. Водночас під час повітряних тривог міст був закритий для всіх.
В середині лютого начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на засідання Ради оборони Києва.
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