У Києві можуть дозволити роботу таксі в комендантську годину: що відомо

Робота таксі під час комендантської години

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні запроваджено обмеження пересування громадян транспортними засобами під час комендантської години.

При цьому викликати таксі через додаток Uklon під час комендантської години можна було до 14 березня 2024 року. Згодом пересування таксі вночі заборонили.

Однак у жовтні минулого року у Львові дозволили певним категоріям громадян викликати таксі в період комендантської години (з 00:00 до 05:00) через популярні додатки Bolt та Uklon.

Проєкт запустили, щоб створити прозорі умови роботи нічного транспорту й забезпечити безпеку для громадян та гостей міста під час комендантської години.