В Киеве могут разрешить работу такси в комендантский час: что известно

Самые популярные сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевским властям с просьбой разрешить передвижение по городу в комендантский час. Сейчас идет работа, чтобы создать прозрачный механизм для перевозок в ночное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"КГВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно ночных перевозок в комендантский час. Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы - превыше всего", - отметил Ткаченко.
Он отметил, что любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены.
"Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм. И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью", - добавил начальник КГВА.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине введено ограничение передвижения граждан транспортными средствами во время комендантского часа.
При этом вызвать такси через приложение Uklon во время комендантского часа можно было до 14 марта 2024 года. Впоследствии передвижение такси ночью запретили.
Однако в октябре прошлого года во Львове разрешили определенным категориям граждан вызывать такси в период комендантского часа (с 00:00 до 05:00) через популярные приложения Bolt и Uklon.
Проект запустили, чтобы создать прозрачные условия работы ночного транспорта и обеспечить безопасность для граждан и гостей города во время комендантского часа.