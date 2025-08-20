У Києві можуть дозволити роботу таксі в комендантську годину: що відомо

Найпопулярніші сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до київської влади з проханням дозволити пересування містом у комендантську годину. Наразі триває робота, аби створити прозорий механізм для перевезень у нічний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм. І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю", - додав начальник КМВА.

Він наголосив, що будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки та чорний ринок нічних таксі будуть знищені.

"КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину. Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці - понад усе", - зазначив Ткаченко.

Робота таксі під час комендантської години

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні запроваджено обмеження пересування громадян транспортними засобами під час комендантської години.

При цьому викликати таксі через додаток Uklon під час комендантської години можна було до 14 березня 2024 року. Згодом пересування таксі вночі заборонили.

Однак у жовтні минулого року у Львові дозволили певним категоріям громадян викликати таксі в період комендантської години (з 00:00 до 05:00) через популярні додатки Bolt та Uklon.

Проєкт запустили, щоб створити прозорі умови роботи нічного транспорту й забезпечити безпеку для громадян та гостей міста під час комендантської години.