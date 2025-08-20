В Киеве могут разрешить работу такси в комендантский час: что известно

Самые популярные сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевским властям с просьбой разрешить передвижение по городу в комендантский час. Сейчас идет работа, чтобы создать прозрачный механизм для перевозок в ночное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"КГВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно ночных перевозок в комендантский час. Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы - превыше всего", - отметил Ткаченко.

Он отметил, что любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены.

"Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм. И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью", - добавил начальник КГВА.