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У Києві можуть чути вибухи: чи варто хвилюватися

Фото: у Києві 3 січня можуть бути чутні вибухи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві у вівторок, 3 січня, можуть лунати вибухи через тренування саперів у північній частині столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"На північній околиці столиці тренуються сапери. У Вишгородському районі сьогодні, 3 січня, проводиться навчання для саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах будуть лунати звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації закликали мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, щоросіяни хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed Україною. Вони планують тривалу атаку.

Як відомо, вночі 2 січня ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Більшість із них ударили по Києву, проте Повітряним силам вдалося знищити усі безпілотники.

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Київвибухи