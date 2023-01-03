В Киеве могут быть слышны взрывы: стоит ли волноваться

В Киеве во вторник, 3 января, могут раздаваться взрывы из-за тренировок саперов в северной части столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).
"На северной окраине столицы тренируются саперы. В Вышгородском районе сегодня, 3 января, проводится обучение для саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В военной администрации призвали жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги направляться к укрытию.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне хотят снова ударить иранскими дронами-камикадзе Shahed по Украине. Они планируют длительную атаку.
Как известно, ночью 2 января враг атаковал Украину дронами-камикадзе. Большинство из них ударили по Киеву, однако Воздушным силам удалось уничтожить все беспилотники.
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