У Києві можуть чути вибухи: чи варто хвилюватися

У Києві у вівторок, 3 січня, можуть лунати вибухи через тренування саперів у північній частині столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"На північній околиці столиці тренуються сапери. У Вишгородському районі сьогодні, 3 січня, проводиться навчання для саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах будуть лунати звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації закликали мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.