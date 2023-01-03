У Києві можуть чути вибухи: чи варто хвилюватися
У Києві у вівторок, 3 січня, можуть лунати вибухи через тренування саперів у північній частині столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"На північній околиці столиці тренуються сапери. У Вишгородському районі сьогодні, 3 січня, проводиться навчання для саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах будуть лунати звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
У військовій адміністрації закликали мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, щоросіяни хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed Україною. Вони планують тривалу атаку.
Як відомо, вночі 2 січня ворог атакував Україну дронами-камікадзе. Більшість із них ударили по Києву, проте Повітряним силам вдалося знищити усі безпілотники.
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