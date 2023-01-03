В Киеве могут быть слышны взрывы: стоит ли волноваться

В Киеве во вторник, 3 января, могут раздаваться взрывы из-за тренировок саперов в северной части столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).

"На северной окраине столицы тренируются саперы. В Вышгородском районе сегодня, 3 января, проводится обучение для саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В военной администрации призвали жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги направляться к укрытию.