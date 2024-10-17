У Києві можна безкоштовно опанувати 5 професій: як це зробити

У Києві почали набір на безкоштовні курси за технічними спеціальностями. Навчання українців фінансуватиме уряд Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
У "Київському професійному коледжі будівництва і комунального господарства" можна отримати професії "монтажник санітарно-технічних систем і устаткування", "електромонтажник вторинних ланцюгів". Тривалість навчання складає 2 місяці. Більше можна дізнатися за номером телефону: 067-194-71-04.
У "Київському професійному коледжі цивільного будівництва" можна отримати освіту за спеціальностями "слюсар-сантехнік" та "озеленювач". Навчання триватиме 1 місяць. Дізнатися більше можна за номерами телефонів: 067-390-26-38, 098-453-72-03.
У "Київському професійному енергетичному коледжі" можна пройти курс "електромонтажник силових мереж та електроустаткування". Тривалість навчання складає 4 тижні. Більше інформації можна отримати за номером телефону: (044) 430-93-76.
За словами директорки Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян, столиця потребує робітничих професій, зокрема електромонтажників і слюсарів. Програма передбачає надання слухачам навчальних матеріалів та спецодягу.
Початок навчання планується на 4 листопада, а по завершенню курсу слухачі отримають сертифікати та професійні компетенції для працевлаштування.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні планують розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами. Уряд схвалив законопроєкт, що передбачає надання безробітним допомоги під час професійної підготовки. Законопроєкт дозволяє переселенцям і людям з інвалідністю отримувати ваучери на навчання без вимоги щодо наявності роботи, а учасники бойових дій зможуть отримати ваучери незалежно від дня звільнення.
Також ми писали, що до 31 жовтня продовжується додатковий набір до вишів. Для вступу на перший курс НМТ не вимагається, проте є дві умови: навчання має бути на контрактній основі, а вступник вже повинен мати одну вищу освіту.
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