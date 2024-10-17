В Киеве можно бесплатно освоить 5 профессий: как это сделать

Какие курсы предлагают учебные заведения

В "Киевском профессиональном колледже строительства и коммунального хозяйства" можно получить профессии "монтажник санитарно-технических систем и оборудования", "электромонтажник вторичных цепей". Продолжительность обучения составляет 2 месяца. Больше можно узнать по телефону: 067-194-71-04.

В "Киевском профессиональном колледже гражданского строительства" можно получить образование по специальностям "слесарь-сантехник" и "озеленитель". Обучение будет длиться 1 месяц. Узнать больше можно по телефонам: 067-390-26-38, 098-453-72-03.

В "Киевском профессиональном энергетическом колледже" можно пройти курс "электромонтажник силовых сетей и электрооборудования". Продолжительность обучения составляет 4 недели. Больше информации можно получить по телефону: (044) 430-93-76.

По словам директора Департамента образования и науки КГГА Елены Фиданян, столица нуждается в рабочих профессиях, в том числе электромонтажниках и слесарях. Программа предусматривает предоставление слушателям учебных материалов и спецодежды.

Начало обучения планируется на 4 ноября, а по окончании курса слушатели получат сертификаты и профессиональные компетенции для трудоустройства.