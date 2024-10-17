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В Киеве можно бесплатно освоить 5 профессий: как это сделать

Фото: Обучение рабочим профессиям (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве начали набор на бесплатные курсы по техническим специальностям. Учебу украинцев будет финансировать правительство Японии.

Какие курсы предлагают учебные заведения

В "Киевском профессиональном колледже строительства и коммунального хозяйства" можно получить профессии "монтажник санитарно-технических систем и оборудования", "электромонтажник вторичных цепей". Продолжительность обучения составляет 2 месяца. Больше можно узнать по телефону: 067-194-71-04.

В "Киевском профессиональном колледже гражданского строительства" можно получить образование по специальностям "слесарь-сантехник" и "озеленитель". Обучение будет длиться 1 месяц. Узнать больше можно по телефонам: 067-390-26-38, 098-453-72-03.

В "Киевском профессиональном энергетическом колледже" можно пройти курс "электромонтажник силовых сетей и электрооборудования". Продолжительность обучения составляет 4 недели. Больше информации можно получить по телефону: (044) 430-93-76.

По словам директора Департамента образования и науки КГГА Елены Фиданян, столица нуждается в рабочих профессиях, в том числе электромонтажниках и слесарях. Программа предусматривает предоставление слушателям учебных материалов и спецодежды.

Начало обучения планируется на 4 ноября, а по окончании курса слушатели получат сертификаты и профессиональные компетенции для трудоустройства.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине планируется расширить программу бесплатного обучения по ваучерам. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий предоставление безработным пособия во время профессиональной подготовки. Законопроект позволяет переселенцам и людям с инвалидностью получать ваучеры на обучение без требования о наличии работы, а участники боевых действий смогут получить ваучеры независимо от дня увольнения.

Также мы писали, что до 31 октября продолжается дополнительный набор к вузам. Для поступления на первый курс НМТ не требуется, однако есть два условия: обучение должно быть на контрактной основе, а поступающий уже должен иметь одно высшее образование.

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ПрофессияОбразование в Украине