В Україні триває додатковий набір до вишів: кого візьмуть без НМТ

В Україні до 31 жовтня триває додатковий набір до вишів, при цьому для вступу на перший курс НМТ не потрібен. Але є два нюанси - це має бути контрактна форма та вже друга вища освіта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.UA"

Як зазначається, для осіб, які вже мають ступінь бакалавра, магістра чи спеціаліста, діє "спрощена" система вступу. Абітурієнтам треба лише скласти фаховий іспит в закладі вищої освіти та подати мотиваційний лист. Приклади програм для підготовки до фахового іспиту ви можете подивитися на сайті тих університетів, куди плануєте вступ. Окрім цього, вступники, які вже мають вищу освіту, можуть навчатися в університеті зі скороченим терміном навчання. Для таких студентів заклад вищої освіти може зарахувати частину кредитів ЄКТС (Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи). Завдяки цьому, студенти зможуть отримати диплом бакалавра менше, ніж за 4 роки.