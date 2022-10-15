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У Києві можливі віялові відключення світла: список вулиць

Фото: у Києві можливі віялові відключення світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через пошкодження об'єктів енергоінфраструктури обстрілами РФ, Укренерго опублікувала список вулиць, на яких можливі стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Відключення будуть застосовувати лише у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго. Для того, щоб кияни могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські електромережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі потреби буде обмежено електропостачання.

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися у вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго та продовжуватимуться, доки не зменшиться навантаження на енергосистему та її не стабілізують.

Для того, щоб підтримати енергосистему, в Укренерго закликають усіх мешканців Києва зменшити споживання електроенергії до мінімуму – не включати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо, що сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливе застосування графіків аварійних відключень в Україні через обстріл інфраструктурних об'єктів у Київській області.

Раніше окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух у одному із районів Київської області.

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