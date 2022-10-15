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В Киеве возможны веерные отключения света: список улиц

Фото: в Киеве возможны веерные отключения света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за повреждений объектов энергоинфраструктуры обстрелами РФ, Укрэнерго опубликовала список улиц, на которых возможны стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Отключения будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго. Для того чтобы киевляне могли заранее подготовиться, ДТЭК Киевские электросети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение.

Временные стабилизационные отключения могут начаться в вечерние часы после распоряжения НЭК Укрэнерго и будут продолжаться, пока не уменьшится нагрузка на энергосистему и ее не стабилизируют.

Для того чтобы поддержать энергосистему, в Укрэнерго призывают всех жителей Киева уменьшить потребление электроэнергии до минимума - не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00.

Напомним, что сегодня диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений в Украине из-за обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области.

Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Сообщалось о мощном взрыве в одном из районов Киевской области.

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