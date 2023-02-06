У Києві може погіршитись ситуація зі світлом через похолодання, - ДТЕК

Так, через погіршення погоди навантаження на енергосистему збільшиться.

Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. А зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що й збільшується ризик виникнення аварій.

У зв'язку з цим українців закликають економно споживати електроенергію.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вже запровадили аварійні відключення світла.

Загалом в Україні зростає споживання електроенергії через похолоданням та початок робочого тижня.

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