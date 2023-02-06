Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, тому графіки стабілізаційних відключень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Зазначається, що у столиці зберігається дефіцит потужностей через похолодання та початок робочого тижня. Окрім того, у Києві та області є мережеві обмеження. У зв'язку з цим у Києві застосовуються аварійні відключення. Особливо це відчутно у ранкові та вечірні години.

До того ж, на всіх пошкоджених енергооб’єктах у посиленому режимі ведуться ремонтні роботи.

Киян закликають не вмикати одночасно декілька потужних приладів та споживати електроенергію свідомо.

Як повідомлялося раніше, в Україні зростає споживання електроенергії у зв'язку з похолоданням та початок робочого тижня.

Окрім цього, у YASNO пояснили, як оплачувати рахунки за електроенергію без комісії.

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