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В Киеве может ухудшиться ситуация со светом из-за похолодания, - ДТЭК

Фото: в Киеве может ухудшиться ситуация со светом из-за похолодания (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Киеве может ухудшиться, поскольку надвигаются морозы, которые увеличивают риск возникновения аварий на сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу и чат-бот ДТЭК.

Так, из-за ухудшения погоды нагрузка на энергосистему увеличится.

На протяжении последующих дней в Украину могут вернуться морозы. А обычно такие погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, из-за чего увеличивается риск возникновения аварий.

В связи с этим украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Напомним, сегодня в Киеве уже ввели аварийные отключения света.

В целом в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели.

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