У Києві на місці провалля в житловому дворі виявили "муровані підземелля" (фото)

Що відомо про знахідку у проваллі в одному з дворів Києва

За словами Перова, в проваллі, що утворилося в одному з житлових дворів Печерську, відкрились історичні мурування кінця ХІХ - початку ХХ століття.

"Днями разом з архітекторами ходили дивитися вирву, що утворилася у дворі між будівлями 8А та 8Б, що в Музейному провулку. Тут ще 8 березня пішло під землю одразу три припарковані автівки", - розповів активіст.

Водночас він зауважив, що у КМДА не повідомляли (як це зазвичай буває) ані про прорив тепломереж, ані про витік каналізації.

"Після того, як автівки прибрали, а завал трохи розчистили - з'явилась можливість його оглянути краще. Під шаром землі в 50-60 см - виявилися зводи перекриття, мурована стіна, виконана з київської жовтої цегли, та ніша, що завершується лучкованою перемичкою", - розповів волонтер.

Провалля в одному з дворів Києва (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Він припустив, що це можуть бути підвали (льохи) садиби-майстерні Самсона Стрельбицього (1820-1830 рр.).

"Про це, зокрема, свідчить спрямованість основного ходу, який йде від фасадної будівлі садиби-майстерні 8А в напрямку дворового будинку 8Б та закінчується вже згаданою "глухою" нішею", - пояснив автор допису.

Стіна з київської жовтої цегли (фото: facebook.com/AmiDPerov)

За його словами, "муровані підземелля у дворі садиби можуть бути поєднані в інший спосіб і відноситися вже до житлового флігеля 8Б".

"Останній - збудований 1911 року та має дійсний статус пам'ятки архітектури та містобудування (наказ Міністерства культури й туризму України від 15.04.2008 №424/1/16-08, Пам'ятка архітектури та містобудування)", - уточнив Перов.

Він зазначив, що провалля "з історичним підвалом" знаходиться всього у двох хвилинах пішки від Національного художнього музею, розташованого у столиці.

Провалля "з історичним підвалом" (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Насамкінець активіст нагадав, що саме там (у Музейному провулку, 8А) наприкінці 80-х на початку 90-х років знаходилась штаб-квартира Українського РУХу. Поруч - встановлено пам'ятник В'ячеславу Чорноволу.

"В наш час будівлю вже приватизували. Нині її власником є ТОВ "Київторгремпроект". Останній - минулого року проводив тут інженерні дослідження з метою вивчення можливості реконструкції садиби-майстерні Стрельбицького в багатофункціональний офісний центр", - підсумував Перов.

Публікація Перова (скриншот: facebook.com/AmiDPerov)