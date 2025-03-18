В Киеве на месте провала в жилом дворе обнаружили "кирпичные подземелья" (фото)

Что известно о находке в провале в одном из дворов Киева

По словам Перова, в провале, образовавшемся в одном из жилых дворов Печерска, открылись исторические кладки конца XIX - начала ХХ века.

"На днях вместе с архитекторами ходили смотреть воронку, образовавшуюся во дворе между зданиями 8А и 8Б, которые в Музейном переулке. Здесь еще 8 марта ушли под землю сразу три припаркованные машины", - рассказал активист.

В то же время он отметил, что в КГГА не сообщали (как это обычно бывает) ни о прорыве теплосетей, ни об утечке канализации.

"После того, как машины убрали, а завал немного расчистили - появилась возможность его осмотреть лучше. Под слоем земли в 50-60 см - оказались своды перекрытия, каменная стена, выполненная из киевского желтого кирпича, и ниша, завершающаяся лучковой перемычкой", - рассказал волонтер.

Провал в одном из дворов Киева (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Он предположил, что это могут быть подвалы (погреба) усадьбы-мастерской Самсона Стрельбицкого (1820-1830 гг.).

"Об этом, в частности, свидетельствует направленность основного хода, который идет от фасадного здания усадьбы-мастерской 8А в направлении дворового дома 8Б и заканчивается уже упомянутой "глухой" нишей", - объяснил автор поста.

Стена из киевского желтого кирпича (фото: facebook.com/AmiDPerov)

По его словам, "каменные подземелья во дворе усадьбы могут быть объединены другим способом и относиться уже к жилому флигелю 8Б".

"Последний - построен в 1911 году и имеет действительный статус памятника архитектуры и градостроительства (приказ Министерства культуры и туризма Украины от 15.04.2008 №424/1/16-08, Памятник архитектуры и градостроительства)", - уточнил Перов.

Он отметил, что пропасть "с историческим подвалом" находится всего в двух минутах ходьбы от Национального художественного музея, расположенного в столице.

Провал "с историческим подвалом" (фото: facebook.com/AmiDPerov)

В завершение активист напомнил, что именно там (в Музейном переулке, 8А) в конце 80-х в начале 90-х годов находилась штаб-квартира Украинского РУХа. Рядом - установлен памятник Вячеславу Черноволу.

"В наше время здание уже приватизировали. Сейчас его владельцем является ООО "Киевторгремпроект". Последний - в прошлом году проводил здесь инженерные исследования с целью изучения возможности реконструкции усадьбы-мастерской Стрельбицкого в многофункциональный офисный центр", - подытожил Перов.

Публикация Перова (скриншот: facebook.com/AmiDPerov)