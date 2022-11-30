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У Києві в метро можна підзарядити телефон: перелік станцій з USB-зарядками

Фото: у Києві в метро можна підзарядити телефон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На 19 станціях Київського метрополітену обладнали точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Точки з USB-зарядками вже доступні на платформах станцій:

Червоної лінії:

  • "Академмістечко"
  • "Житомирська"
  • "Нивки"
  • "Берестейська"

Синьої лінії:

  • "Теремки"
  • "Іподром"
  • "Виставковий центр"
  • "Васильківська"
  • "Голосіївська"
  • "Деміївська"
  • "Тараса Шевченка"
  • "Почайна"
  • "Мінська"
  • "Героїв Дніпра"

Зеленої лінії:

  • "Бориспільська"
  • "Харківська"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Видубичі"

При цьому повідомляється, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях буде розширюватися. Дані про нові локації буде оприлюднювати метрополітен.

Нагадаємо, в Україні почали відкривати "Пункти незламності", у яких має бути тепло, електроенергія та стабільний зв'язок.

Зазначимо, що на оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.

Окрім того, влада працює над тим, аби кожен такий пункт забезпечити Starlink.

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КиївЕлектроенергія