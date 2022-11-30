У Києві в метро можна підзарядити телефон: перелік станцій з USB-зарядками

На 19 станціях Київського метрополітену обладнали точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

При цьому повідомляється, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях буде розширюватися. Дані про нові локації буде оприлюднювати метрополітен.

Точки з USB-зарядками вже доступні на платформах станцій:

Нагадаємо, в Україні почали відкривати "Пункти незламності", у яких має бути тепло, електроенергія та стабільний зв'язок.

Зазначимо, що на оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.

Окрім того, влада працює над тим, аби кожен такий пункт забезпечити Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.