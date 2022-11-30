RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве в метро можно подзарядить телефон: список станций с USB-зарядками

Фото: в Киеве в метро можно подзарядить телефон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На 19 станциях Киевского метрополитена оборудовали точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Точки с USB-зарядками уже доступны на платформах станций:

Красной линии:

  • "Академгородок"
  • "Житомирская"
  • "Нивки"
  • "Берестейский"

Синей линии:

  • "Теремки"
  • "Ипподром"
  • "Выставочный центр"
  • "Васильковская"
  • "Голосеевская"
  • "Демеевская"
  • "Тараса Шевченко"
  • "Почайна"
  • "Минская"
  • "Героев Днепра"

Зеленой линии:

  • "Бориспольская"
  • "Харьковская"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Выдубичи"

При этом сообщается, что сеть точек для подзарядки телефонов на станциях будет расширяться. Данные о новых локациях будет публиковать метрополитен.

Напомним, в Украине начали открывать "Пункты несокрушимости ", в которых должно быть тепло, электроэнергия и стабильная связь.

Отметим, что на обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.

Кроме того, власти работают над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить Starlink.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергия