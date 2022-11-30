В Киеве в метро можно подзарядить телефон: список станций с USB-зарядками

На 19 станциях Киевского метрополитена оборудовали точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

При этом сообщается, что сеть точек для подзарядки телефонов на станциях будет расширяться. Данные о новых локациях будет публиковать метрополитен.

Точки с USB-зарядками уже доступны на платформах станций:

Напомним, в Украине начали открывать "Пункты несокрушимости ", в которых должно быть тепло, электроэнергия и стабильная связь.

Отметим, что на обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.

Кроме того, власти работают над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить Starlink.

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