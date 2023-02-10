У Києві майже всі бювети можуть підключити до генераторів за відсутності світла: мапа

Мешканцям Києва забезпечать доступ до питної води під час тривалих відключень світла. Більшість бюветів у столиці працюватиме від генератора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
За інформацією відомства, у Києві під час відключень світла можна буде забезпечити роботу 90% генераторів за допомогою генераторів.
"Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, доки роботу системи водопостачання не буде відновлено", - зазначають у відомстві.
Також КМДА оприлюднила мапу, на якій фіолетовим кольором відзначені бювети, які мають можливість підключення до генератора.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна навело рекомендації, як підготуватися до можливих перебоїв з водою через ракетні удари росіян.
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