В Киеве почти все бюветы могут подключить к генераторам при отсутствии света: карта

По информации ведомства, в Киеве во время отключений света можно будет обеспечить работу 90% генераторов при помощи генераторов.

"Бюветная сеть является временным источником воды для горожан в случае обесточивания насосных станций, пока работа системы водоснабжения не будет возобновлена", - отмечают в ведомстве.

Также КГГА обнародовала карту, на которой фиолетовым цветом отмечены те бюветы, которые имеют возможность подключения к генератору.