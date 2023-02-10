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В Киеве почти все бюветы могут подключить к генераторам при отсутствии света: карта

Фото: в Киеве почти все бюветы могут подключить к генераторам при отсутствии света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителям Киева обеспечат доступ к питьевой воде во время длительных отключений света. Большинство бюветов в столице будет работать от генератора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

По информации ведомства, в Киеве во время отключений света можно будет обеспечить работу 90% генераторов при помощи генераторов.

"Бюветная сеть является временным источником воды для горожан в случае обесточивания насосных станций, пока работа системы водоснабжения не будет возобновлена", - отмечают в ведомстве.

Также КГГА обнародовала карту, на которой фиолетовым цветом отмечены те бюветы, которые имеют возможность подключения к генератору.

Напомним, ранее РБК-Украина привело рекомендации, как подготовиться к возможным перебоям с водой из-за ракетных ударов россиян.

Также мы писали, что россияне сегодня, 10 февраля, нанесли очередной массированный удар по Украине. Наши защитники сбили 61 из 71 вражеской ракеты.

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Киеввимкнення світлаЭлектроэнергияВодоснабжениебюветы