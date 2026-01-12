У Києві майже 800 будинків четвертий день залишаються без опалення

"Без тепла в столиці залишаються ще близько 800 будинків. Зокрема, у Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів. В інші подачу теплоносія відновили", - написав Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури після останнього масованого удару окупантів без опалення в Києві були 6 тисяч багатоповерхівок.

Міський голова підкреслив, що ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить подача тепла в будинки, залишається дуже складною.

"Комунальники та енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити жителів міста необхідними послугами", - зазначив він.