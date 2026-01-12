UA

У Києві майже 800 будинків четвертий день залишаються без опалення

Ілюстративне фото: у Києві проблеми з опаленням після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві з моменту масованого удару російських окупантів, який відбувся в ніч на 9 січня, майже 800 будинків залишаються без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Без тепла в столиці залишаються ще близько 800 будинків. Зокрема, у Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів. В інші подачу теплоносія відновили", - написав Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури після останнього масованого удару окупантів без опалення в Києві були 6 тисяч багатоповерхівок.

Міський голова підкреслив, що ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить подача тепла в будинки, залишається дуже складною.

"Комунальники та енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити жителів міста необхідними послугами", - зазначив він.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Переважна більшість ракет і дронів були спрямовані на Київ.

Окупанти били як по об'єктах енергетичної інфраструктури, так і по домівках мирних жителів.

Примітно, що цього разу ворог атакував районні котельні. Це сталося на тлі різкого похолодання по всій Україні.

У результаті без опалення залишилося близько половини всіх багатоповерхівок столиці. Його поступово повертають. При цьому ситуація зі світлом залишається доволі важкою - сьогодні, 12 січня, у Києві діють аварійні відключення світла.

