В Киеве почти 800 домов четвертый день остаются без отопления

"Без тепла в столице остаются еще около 800 домов. В частности, в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В другие подачу теплоносителя возобновили", - написал Кличко.

Он напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры после последнего массированного удара оккупантов без отопления в Киеве были 6 тысяч многоэтажек.

Городской глава подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит подача тепла в дома, остается очень сложной.

"Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - отметил он.