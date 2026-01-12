RU

В Киеве почти 800 домов четвертый день остаются без отопления

Иллюстративное фото: в Киеве проблемы с отоплением после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве с момента массированного удара российских оккупантов, который состоялся в ночь на 9 января, почти 800 домов остаются без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Без тепла в столице остаются еще около 800 домов. В частности, в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В другие подачу теплоносителя возобновили", - написал Кличко. 

Он напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры после последнего массированного удара оккупантов без отопления в Киеве были 6 тысяч многоэтажек. 

Городской глава подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит подача тепла в дома, остается очень сложной. 

"Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - отметил он. 

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Преимущественное большинство ракет и дронов были направлены на Киев.

Оккупанты били как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по домам мирных жителей.

Примечательно, что в этот раз враг атаковал районные котельные. Это произошло на фоне резкого похолодания по всей Украине.

В результате без отопления осталось около половины всех многоэтажек столицы. Его постепенно возвращают. При этом ситуация со светом остается довольно тяжелой - сегодня, 12 января, в Киеве действуют аварийные отключения света.

