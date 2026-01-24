У Києві майже 6 тисяч будинків залишилися без тепла через нічну атаку РФ

У Києві через російську атаку в ніч на 24 січня майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 тисяч будинків без опалення. Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня", - повідомив мер.
За його словами, також проблеми з водопостачанням на лівому березі Києва та частково на правому.
Кличко зазначив, що комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.
Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Пошкодження та руйнування зафіксовані у п'яти районах.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.
Зокрема, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.
У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа на території гаражного кооперативу, також загорівся бензовоз на парковці. Крім того, уламками вибито вікна в багатоквартирному житловому будинку.
У Дарницькому районі уламки дрона впали поблизу приватного медичного закладу, пошкодивши вікна в будівлі.
У Голосіївському районі падіння уламків на території нежитлової забудови спричинило пожежу, а за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку.
У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
