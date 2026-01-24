В Киеве почти 6 тысяч домов остались без тепла из-за ночной атаки РФ

"В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 тысяч домов без отопления. Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января", - сообщил мэр.

По его словам, также проблемы с водоснабжением на левом берегу Киева и частично на правом.

Кличко отметил, что коммунальщики и энергетики работают, чтобы верну услуги в дома киевлян.