В Киеве почти 6 тысяч домов остались без тепла из-за ночной атаки РФ

Фото: в Киеве почти 6 тысяч домов остались без тепла из-за ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве из-за российской атаки в ночь на 24 января почти 6 тысяч домов остались без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 тысяч домов без отопления. Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января", - сообщил мэр.

По его словам, также проблемы с водоснабжением на левом берегу Киева и частично на правом.

Кличко отметил, что коммунальщики и энергетики работают, чтобы верну услуги в дома киевлян.

 

Ночная атака РФ на Киев 24 января

Напомним, в ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.

Известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.

В частности, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании.

В Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой.

КиевОбстрел КиеваЭлектроэнергияОтопительный сезонВойна в Украине