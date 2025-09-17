У Києві масштабно палає багатоповерхівка: перші подробиці (відео)

Перші відео з масштабною пожежею почали з'являтись у мережі близько другої години ночі. Місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.

Вже на наступних відео було видно, що палає дах, ймовірно, п'ятиповерхівки.

Також вже відомо, що ні місці працюють рятувальники. Однак станом на 02:55 в ДСНС не повідомляли деталі події та чи є постраждалі внаслідок пожежі.