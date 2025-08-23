У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото)

Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Олени Теліги. За даними поліції, водій маршрутки знехтував правилом дотримання безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом.

Фото: ДТП з автобусом у Києві (t.me/gunpKyiv)

Унаслідок аварії травмувалися двоє людей - 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Столичні пабліки писали, що водія затиснуло в салоні, але очевидці допомогли йому вибратися.

Фото: водія маршрутки затиснуло в салоні (t.me/gunpKyiv)

Усіх постраждалих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості. На місці працює слідчо-оперативна група, поліція документує обставини ДТП.

Також повідомляють, що через аварію на вулиці Олени Теліги ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро "Почайна". Водіїв просять заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування поїздок.